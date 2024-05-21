Предполагаемые террористы из «Крокуса» не стали обжаловать продление ареста

Четверо предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» не стали обжаловать постановления о продлении им ареста до 22 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку столичных судов общей юрисдикции.

Как указано в базе судов, постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Муродали Рачабализоды вступили в силу, они не были обжалованы.

Отмечается, что ходатайства в отношении подозреваемых суд слушал по отдельности, тогда как остальных фигурантов разбили на две четверки и рассмотрели в рамках двух заседаний.

close 100% «Газета.Ru»

На прошлой неделе Басманный суд продлил всем 12 обвиняемым срок содержания под стражей до 22 августа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых в непосредственном участии в атаке.

По делу о теракте арестованы несколько человек. Из них четверо, предположительно, являлись прямыми исполнителями нападения.

Ранее стало известно, в каких камерах содержат фигурантов дела о теракте в «Крокусе».