Российские морпехи ударили по ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота уничтожил укрепленные позиции и лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Отмечается, что расчет 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ, а также уничтожил плавсредства противника.

После того, как цели были поражены, расчет оперативно замаскировал орудие и переместился в укрытие.

17 мая морские пехотинцы 810-й отдельной бригады, дислоцированной на Черном море, уничтожили позиции и склад Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра.

До этого в Минобороны России сообщили, что морская пехота Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывает действия по форсированию водных преград и высадке десанта на необорудованный берег.

В конце апреля военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр», выполняющим задачи на Херсонском направлении, получили государственные награды в зоне спецоперации.

Ранее российские морпехи уничтожили наблюдательный пункт ВСУ.