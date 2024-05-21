Маск высказался за участие Кеннеди-младшего в дебатах с Байденом и Трампом

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск заявил, что независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший должен участвовать в дебатах вместе с нынешним главой государства Джо Байденом и экс-лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Маск, комментируя публикацию Кеннеди-младшего, в которой тот привел данные опроса исследовательской службы Гарвард-Харрис, высказал мнение, что в дебатах должны участвовать все три кандидата.

Согласно исследованию, проводившемуся 15–16 мая, 71% опрошенных заявил, что в дебатах, кроме кандидатов от Республиканской и Демократической партий, должны принимать участие и другие претенденты на президентский пост, в том числе и Кеннеди-младший.

До этого Трамп не ответил на вызов Кеннеди-младшего участвовать в дебатах.

19 мая сообщалось, что Байден и Трамп обменялись взаимными оскорблениями в ходе мероприятий перед своими сторонниками.

Трамп предрек США большую беду в случае переизбрания Байдена.