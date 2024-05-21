Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шенгенские визы подорожают для россиян

Шенгенские визы подорожают до 90 евро с 11 июня

close
100%
Depositphotos

С 11 июня текущего года стоимость шенгенских виз для взрослых заявителей увеличится с 80 до 90 евро. Об этом сообщает портал Visaguide.world.

Визовые сборы для детей также вырастут с 40 до 45 евро. Это повышение цен относится к краткосрочной шенгенской визе типа C.

Информация о увеличении цен на шенгенские визы на 12 процентов была опубликована министерством иностранных дел Словении, которое подчеркнуло, что данное решение было одобрено Еврокомиссией.

Ранее в феврале в Брюсселе было объявлено о намерении пересмотреть цены, хотя конкретная дата повышения не была названа. Увеличение визового сбора связано с ростом уровня инфляции в Евросоюзе. Последний раз ЕС повышал визовые сборы в феврале 2020 года, когда стоимость подачи заявления выросла с 60 до 80 евро.

Официальное подтверждение от Еврокомиссии о повышении цен на визы ожидается до конца текущей недели.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 2023 году страну посетили 477 тыс. туристов из КНР. Глава государства сделал соответствующее заявление после завершения переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее МИД РФ рассказал о переговорах по безвизу с Малайзией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами