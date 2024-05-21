Шенгенские визы подорожают для россиян

С 11 июня текущего года стоимость шенгенских виз для взрослых заявителей увеличится с 80 до 90 евро. Об этом сообщает портал Visaguide.world.

Визовые сборы для детей также вырастут с 40 до 45 евро. Это повышение цен относится к краткосрочной шенгенской визе типа C.

Информация о увеличении цен на шенгенские визы на 12 процентов была опубликована министерством иностранных дел Словении, которое подчеркнуло, что данное решение было одобрено Еврокомиссией.

Ранее в феврале в Брюсселе было объявлено о намерении пересмотреть цены, хотя конкретная дата повышения не была названа. Увеличение визового сбора связано с ростом уровня инфляции в Евросоюзе. Последний раз ЕС повышал визовые сборы в феврале 2020 года, когда стоимость подачи заявления выросла с 60 до 80 евро.

Официальное подтверждение от Еврокомиссии о повышении цен на визы ожидается до конца текущей недели.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, что в 2023 году страну посетили 477 тыс. туристов из КНР. Глава государства сделал соответствующее заявление после завершения переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее МИД РФ рассказал о переговорах по безвизу с Малайзией.