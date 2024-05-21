Аналитики рассказали, на что обратить внимание при поиске недорогого тура

Горящие туры продаются в среднем на 19,4% дешевле, чем их стандартная стоимость без учета скидки. При этом максимальная скидка в некоторых случаях может достигать и 50%. Такие данные были предоставлены системой поиска туров Tourvisor, с результатами которых ознакомилась «Газета.Ru».

Вопреки стереотипам, небольшое время до вылета не является главным фактором, на который следует опираться при поиске самых выгодных предложений. По словам экспертов, туроператоры начинают предлагать горящие туры с вылетом за неделю и ранее, когда у них остается много непроданных мест на самолете. При этом установленная скидка не всегда сильно меняется при приближении даты вылета.

Размер скидки сильно зависит еще от уровня отеля. Бюджетные варианты с размещением в 3-х звездочных гостиницах, как правило, дают скидку в пределах 15%, а вот пятизвездочные отели довольно часто предлагают горящий тур практически за половину стоимости. Например, в настоящее время доступен горящий тур на 6 дней с вылетом из Москвы в пятизвездочный отель Movenpick в египетском Шарм-Эль-Шейхе за 91 тысячу рублей вместо 168 тысяч за двоих взрослых. Из Казани же на эти же даты доступно 8 предложений со скидкой 51-57% в отелях 4 и 5 звезд, стоимость которых с учетом скидки составляет от 75 до 95 тысяч рублей на двоих.

Самое большое количество горящих туров доступно там, где высокая конкуренция среди туроператоров и большая полетная программа. Эксперты подчеркивают, что в данном случае речь не только про жителей и гостей столицы. Например, на конец мая самые существенные скидки, согласно представленным данным, предлагаются жителям Татарстана: в настоящее время средняя скидка на горящий тур там составляет 26%. Для жителей Санкт-Петербурга средняя скидка 23%, у туров с вылетом из московских аэропортов — 20%, а в большинстве других городов-миллионников немного ниже.

«При поиске дешевого горящего тура следует уточнить, что включено в данный тур. Есть ряд уловок, которыми могут пользоваться продавцы туров. Например, туристам может быть предложен тур, в составе которого включен перелет регулярным рейсом и отдельно отель. Такой тур, который изначально может показаться недорогим предложением, в конечном счете может значительно вырасти в цене перед бронированием, так как на финальном шаге в стоимость будут добавляться трансферы, багаж и различные доплаты за регулярные рейсы. Поэтому мы всегда советуем подбирать туры на чартерных рейсах. Другой способ сэкономить — планировать отпуск не в самые востребованные периоды и подписаться на цену, чтобы успеть поймать лучшую цену. Сейчас как раз прошел всплеск спроса, связанный с майскими праздниками, но еще и не наступил активный летний сезон с массовыми отпусками», — прокомментировал Илья Юртаев, генеральный директор Tourvisor.

При анализе в Tourvisor использовалась именно конечная стоимость туров.

Основным турнаправлением, по которому продаются горящие туры в мае, является Турция и Египет. Другими ключевыми направлениями стали Абхазия, ОАЭ, и российские Сочи и Кавказские Минеральные Воды. «Горящие» предложения по данным курортам встречаются во всех городах-миллионниках. Самый большой выбор направлений предлагается из московских аэропортов. В частности, оттуда есть вылеты с горящими путевками в такие страны как Венесуэла, Китай, Мальдивы и Таиланд.

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