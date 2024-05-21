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Байден выступил с требованием к республиканцам поддержать законопроект о границе

Байден: республиканцы должны поддержать законопроект о границе

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Kevin Lamarque/Reuters

Глава США Джо Байден потребовал от лидеров республиканцев в сенате и палате представителей поддержать законопроект об обеспечении безопасности границы с Мексикой. Об этом со ссылкой на Белый дом сообщает ТАСС.

По словам Байдена, прошло более 100 дней с тех пор, как республиканцы в конгрессе заблокировали двухпартийный законопроект с «самыми жесткими и справедливыми» за последние десятки лет реформы. Во время телефонных разговоров со спикером палаты представителей Майком Джонсоном и лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом Байден подчеркнул, что республиканцы в конгрессе должны прекратить «играть в политику» и быстро принять закон о защите границы. Президент подчеркнул, что новый закон увеличит численность погранслужбы и усилит финансирование борьбы с наркоторговлей.

До этого сообщалось, что помощники Трампа готовят крупнейшую депортацию мигрантов из США.

Ранее Трамп предрек США большую беду в случае переизбрания Байдена.

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