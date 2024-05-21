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Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой

Гросси: ситуация на ЗАЭС остается тревожной и очень хрупкой

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается тревожной и крайне хрупкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Гросси подчеркнул, что в настоящее время вокруг станции продолжается военная активность. Имели место атаки на АЭС с помощью беспилотных летательных аппаратов. Под угрозой находился даже один из реакторов. Поэтому глава МАГАТЭ назвал ситуацию чрезвычайно хрупкой.

До этого Гросси заявил, что на территории Украины не зафиксировано фактов применения ядерных материалов не по назначению.

19 мая Гросси сказал, что МАГАТЭ раскроет, кто несет ответственность за атаки на ЗАЭС, если сможет независимо подтвердить соответствующую информацию.

18 мая глава МАГАТЭ сообщил, что планирует в ближайшее время посетить РФ.

Ранее «Большая семерка» осудила контроль России над Запорожской АЭС.

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