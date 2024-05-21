В России нужно менять не менее 2-2,5 млн «квадратов» аварийки каждый год

Каждый год в России необходимо заменять не менее 2-2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья, однако программа по борьбе с непригодным для проживания жильем пока не достигла баланса. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости.

«Каждый год у нас признается примерно 2 миллиона квадратных метров жилья аварийным. Если этот тренд сохранится, то к 2030 году к существующим аварийным объектам добавится еще 15-20 миллионов квадратных метров. Нам необходимо запустить процесс их замены. Грубо говоря, если мы строим 110 миллионов квадратных метров, то как минимум 2-2,5 миллиона из них должны заменить аварийное жилье», — рассказал чиновник.

Хуснуллин подчеркнул, что программа по решению проблемы аварийного жилья в стране пока не сбалансирована полностью.

На ближайшие шесть лет выделено 330 миллиардов рублей на эти цели, при этом софинансирование между регионами и федерацией составляет 60 на 40.

Ранее сообщалось, что более миллиона жителей России живут в аварийных домах.

До этого Хуснуллин анонсировал разработку мастер-плана развития Авдеевки. Вице-премьер подчеркнул, что для Авдеевки мастер-план начнут делать в течение года. На сегодняшний момент основной задачей в городе является определение количества людей, которые останутся в нем зимовать, а также каким образом их будут обеспечивать коммунальными услугами.

Ранее в Новосибирске расселили жителей треснувшего дома.