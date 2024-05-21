Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Глава ведомства Маргарита Роблес заявила, что Испания отправит Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками.

Также в новый пакет помощи войдут партия танков Leopard 2A4, которая должна прибыть на Украину в конце июня, ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot, интегрированные системы наружного наблюдения (SIVE), а также дистанционные боевые модули.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие решений о военной помощи Киеву дается западным союзникам слишком медленно.

Зеленский охарактеризовал поставки Киеву средств противовоздушной обороны Patriot словами «один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад».

19 мая директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев разочаровал Владимира Зеленского, потому что ему не нравится стремление Запада к миру с Россией.

Ранее Зеленский признался, что его беспокоят заявлениях республиканцев по помощи Киеву.