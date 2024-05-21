Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Киеву

Минобороны Испании объявило о подготовке нового пакета военной помощи Украине

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Испания объявила о подготовке нового пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Глава ведомства Маргарита Роблес заявила, что Испания отправит Киеву 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, системы борьбы с беспилотниками.

Также в новый пакет помощи войдут партия танков Leopard 2A4, которая должна прибыть на Украину в конце июня, ракеты для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-104 Patriot, интегрированные системы наружного наблюдения (SIVE), а также дистанционные боевые модули.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие решений о военной помощи Киеву дается западным союзникам слишком медленно.

Зеленский охарактеризовал поставки Киеву средств противовоздушной обороны Patriot словами «один большой шаг вперед, но перед этим два шага назад».

19 мая директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев разочаровал Владимира Зеленского, потому что ему не нравится стремление Запада к миру с Россией.

Ранее Зеленский признался, что его беспокоят заявлениях республиканцев по помощи Киеву.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами