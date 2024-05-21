Глава МАГАТЭ рассказал, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС

Соблюдение принципов, установленных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с начала конфликта на Украине, позволит избежать ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в интервью РИА Новости заявил глава организации Рафаэль Гросси.

В 2023 году гендиректор МАГАТЭ предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атак, не подвергать опасности энергоснабжение ЗАЭС, обеспечить защиту всех систем и структур, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

«Нам нужно убедиться в том, что семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов, которые я установил с самого начала конфликта, соблюдаются. Если все они будут соблюдаться, если их не будут нарушать, то, думаю, у нас есть шанс избежать ядерной аварии», — заявил Гросси.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.

21 мая Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается тревожной и крайне хрупкой. Он подчеркнул, что в настоящее время вокруг станции продолжается военная активность. Имели место атаки на АЭС с помощью беспилотных летательных аппаратов. Под угрозой находился даже один из реакторов. Поэтому глава МАГАТЭ назвал ситуацию чрезвычайно хрупкой.

19 мая Гросси сказал, что МАГАТЭ раскроет, кто несет ответственность за атаки на ЗАЭС, если сможет независимо подтвердить соответствующую информацию.

18 мая глава МАГАТЭ заявил, что планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС.

Ранее Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме.