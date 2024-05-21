ВСУ обстреляли Шебекино

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал Шебекинский городской округ. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

⠀

По его словам, в городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Очаг возгорания оперативно ликвидировали пожарные. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль.

⠀

Также губернатор добавил, что в селе Ржевка поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении.

19 мая 11 жителей пострадали в результате обстрела Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО) со стороны Вооруженных сил Украины.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Отмечается, что попытка атаки была пресечена 18 мая приблизительно в 21:15. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну тактическую ракету над территорией региона, подчеркнули в ведомстве.

⠀

Ранее в центре Белгорода произошла серия взрывов.