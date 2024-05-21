Президент Венесуэлы заявил о скором вступлении страны в БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже находится на пути к присоединению к БРИКС и скоро может быть принята в это международное объединение. Об этом сообщает телеканал Venezolana de Television.

Мадуро выразил надежду, что на саммите объединения в Москве Венесуэла войдет в БРИКС в качестве постоянного и полноправного члена. Глава государства подчеркнул, что венесуэльские власти работают над этим.

По словам Мадуро, Венесуэла находится на пути к органическому присоединению к новым мировым державам. Он отметил, что БРИКС является новым миром без гегемонии, и именно о таком мире мечтал лидер Боливарианской революции, президент Уго Чавес.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что председательство России в БРИКС набрало уверенный темп. Он назвал ШОС и БРИКС ключевыми опорами формирующегося многополярного миропорядка.

Ранее директор от РФ в МВФ заявил, что БРИКС может предложить альтернативу доллару.