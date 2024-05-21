Решение Владимира Зеленского не обращаться в Конституционный суд за подтверждением собственной легитимности на посту президента Украины подорвет его авторитет на Западе. Такое мнение выразил украинский писатель Сергей Майдуков для американского издания Newsweek.

«Считаю, что решение Зеленского не обращаться в Конституционный суд представляет существенный риск как для него самого, так и для всего украинского народа», — написал он.

Автор статьи отметил, что некоторые мировые лидеры давно видят в Зеленском главное препятствие на пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. В частности, он привел в пример лидеров Китая, Турции и Венгрии. По мнению писателя, после 20 мая вопросы к легитимности Зеленского могут вынудить и ключевых партнеров Киева на Западе склониться в эту сторону.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

17 мая президент России Владимир Путин до этого заявил, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью.

В Кремле при этом отмечали, что военная спецоперация на Украине будет продолжаться вне зависимости от вопроса легитимности Зеленского.

Ранее в ООН высказались о легитимности Зеленского.