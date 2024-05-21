В СПЧ обдумывают запрет на никабы в России

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев выразил мнение о необходимости введения запрета на ношение никаба в России — традиционного женского головного убора мусульман, закрывающего все лицо, кроме глаз. Об этом он заявил в интервью «Парламентской газете».

В беседе с журналистами он обсуждал факторы, способствующие увеличению рисков экстремизма. Фадеев планирует также обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и губернаторами.

Фадеев отметил, что даже в некоторых странах Центральной Азии никабы уже запрещены, но не уточнил конкретные государства.

Ответственные лица из Госдумы отреагировали на эту инициативу. Они призвали к обсуждению вопроса с участием представителей религиозного ислама и местных властей, подчеркивая важность уважения к различиям и разумному подходу к данной теме.

Некоторые страны Европы уже ввели ограничения на религиозную одежду.

Например, осенью 2023 года швейцарский парламент принял закон о запрете ношения никаба и хиджаба в общественных местах после проведения соответствующего референдума.

Однако в ООН заявили, что такие меры ограничивают религиозную свободу и могут привести к маргинализации женщин и их исключению из общественной жизни.

Ранее в Кыргызстане предложили запретить никаб и паранджу в общественных местах.