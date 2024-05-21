Участники досрочного ЕГЭ смогут пересдать один из предметов

Участники экзамена ЕГЭ в 2024 году также будут иметь возможность пересдать один из предметов до завершения приемной кампании 4 и 5 июля. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский агентству ТАСС.

«Даже если участник проходил экзамен досрочно, у него будет два дня [для пересдачи], если он выпускник текущего года», — отметил он.

В своем послании Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин подчеркнул необходимость предоставить выпускникам школ возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании.

Досрочный этап ЕГЭ проходил с 22 марта по 22 апреля, и как сообщили в Рособрнадзоре, в тот период пересдача не предусматривалась.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году заявил, что выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июня.

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