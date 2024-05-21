В России пьяная обезьяна покусала пять человек

В Комсомольске-на-Амуре пьяная обезьяна по кличке Гарик устроила дебош и покусала пять человек. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

«18 мая в доме было застолье. Супруг выпустил примата из клетки, тот налакался вискарика, сбежал и покусал пять человек. Искать его не стали, якобы были не в состоянии. Алкогольное амбре от зеленой мартышки после подтвердили полицейские и ветеринары», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас животное находится на передержке в зооцентре «Питон». Забирать его хозяйка не планирует. По ее словам, она давно планировала отдать обезьяну, так как не справляется.

До этого сообщалось, что на острове Ко Май Пхай стая агрессивных обезьян напала на младенца. Ребенок госпитализирован с пробитым черепом и многочисленными травмами. Трехмесячный младенец находился дома без присмотра взрослых, когда в комнату неожиданно ворвалась стая яванских макак. Животные забрались в кровать к мальчику и набросились на него. Одна из обезьян укусила ребенка за голову, а другие в этот момент пытались отнять у него бутылочку с молоком. Агрессивных обезьян смогла прогнать родственница ребенка. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее обезьяна покусала москвичей в подъезде дома в районе Орехово-Борисово.