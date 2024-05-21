Открытое горение ликвидировано на складах в Ногинске

На пожаре в Ногинске огнеборцы успешно справились с открытым пламенем, которое охватило кровлю и складское помещение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ агентству РИА Новости.

Изначально стало известно о возгорании кровли и складского помещения на первом этаже в Ногинске. Позже МЧС России уточнили, что на месте происшествия работают 32 специалиста и восемь единиц техники, включая высотную технику.

Тушение проводится по трем направлениям.

В сообщении отмечается: «Открытое горение на пожаре в Ногинске полностью ликвидировано».

До этого ресторан восточной кухни «Чайхана» в Санкт-Петербурге был уничтожен в результате пожара, повреждения получили квартиры, расположенные в том же многоквартирном доме, что и ресторан.

Также 20 мая в Самаре загорелся ресторан. Самостоятельно выйти на улицу из здания успели семь человек, никто не пострадал. Пожар ликвидировали 8 специалистов и 14 единиц техники.

Ранее в результате пожара в Москве обвалилась крыша здания районной управы.