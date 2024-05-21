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В России обсуждают механизм самозапрета на совершение сделок с недвижимостью

В России могут ввести самозапрет на сделки с недвижимостью

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Донстрой

Росреестр выразил концептуальную поддержку разработке законопроекта, который предлагает внедрить систему самозапрета на совершение сделок с недвижимостью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства на запрос члена комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Колунова от партии «Единая Россия».

Ранее Колунов предложил Росреестру рассмотреть возможность предоставить гражданам возможность установить самостоятельный запрет на проведение сделок с недвижимостью. По его мнению, такой запрет можно будет активировать через единый портал государственных услуг или многофункциональные центры, а гражданин сможет снять самозапрет в любое время, следуя установленной процедуре.

В письме, подписанном заместителем руководителя Росреестра Алексеем Бутовецким, говорится: «Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрев обращение о возможности установления гражданами 'самозапрета' на сделки с недвижимостью, концептуально поддерживает разработку законопроекта, включающего предложенный механизм».

Ранее россияне изменили отношение к покупке зарубежной недвижимости.

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