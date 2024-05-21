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Президент Аргентины выразил уверенность, что отношения с Испанией не будут разорваны

Президент Аргентины Милей не верит в разрыв отношений с Испанией

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Agustin Marcarian/Reuters

Отношения между Аргентиной и Испанией останутся непоколебимыми, несмотря на разногласия между президентами двух стран. Об этом заявил глава аргентинского государства Хавьер Милей, его слова приводит телеканал TN.

«Связи между нашими странами не будут нарушены. Отношения формируются не только главами государств, но и народом. У нас есть значительное число иммигрантов из Испании, и эти связи невозможно разрушить», — отметил Милей в интервью телеканалу.

По оценке Милея, ситуация с Испанией играет на руку киршнеристам — оппозиционному левому движению в Аргентине, основанному Нестором и Кристиной Киршнер, оба из которых занимали пост президента.

«То, что происходит в Испании, используется киршнеристами для создания нестабильности здесь», — заявил Милей в эфире.

Президент также подчеркнул, что не собирается просить извинений у испанских властей.

До этого руководитель министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид решил отозвать посла страны в Аргентине после слов главы государства Хавьера Милея о жене испанского премьер-министра Педро Санчеса.

Милей в ходе выступления на мероприятии Europa Viva 24 назвал супругу Санчеса «коррумпированной». Он также предупредил, что социализм ведет к нищете.

Ранее Милей предложил аргентинцам частные тюрьмы.

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