Врач предупредил, что может болеть в правом боку, кроме аппендицита

Острый аппендицит (острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки) обладает разными клиническими проявлениями, поэтому под его видом могут скрываться многие другие заболевания. В частности, болезни почек, болезни женской половой сферы, заболевания кишечника, рассказал «Газете.Ru» врач-хирург, врач-флеболог «СМ-Клиника» Александр Руднев.

По его словам, из заболеваний почек под видом аппендицита чаще всего протекает обострение мочекаменной болезни. При отхождении камня из почки по мочеточнику и застревания в нем, пациент может испытывать интенсивные боли в нижних отделах живота справа, тошноту и рвоту, как при остром аппендиците.

«Камень в мочеточнике — серьезная проблема, так как выход мочи из почки заблокирован, она остается там и не отходит в мочевой пузырь. Пациенту в данной ситуации требуется экстренная помощь: удаление камня из мочеточника или постановка стента для отведения мочи из почки, чтобы предотвратить ее повреждение», — предупредил Руднев.

Кроме того, симптоматикой, схожей с аппендицитом, обладают ряд воспалительных заболеваний женской половой сферы. Среди них — сальпингоофорит (аднексит) справа – это воспаление яичников и маточных труб (придатков матки), которое проявляется болями в правой подвздошной области, как при аппендиците. Данная патология требует назначения консервативного лечения для предотвращения осложнений.

Более серьезное заболевание, по словам врача, — это разрыв кисты правого яичника (апоплексия) с развитием внутрибрюшного кровотечения. Оно проявляет себя болями в правой подвздошной области, усиливающимися при переходе из горизонтального положения тела в вертикальное. Заболевание требует экстренной госпитализации и, как правило, экстренного оперативного лечения.

«Некоторые заболевания кишечника обладают схожей с аппендицитом симптоматикой. Например, терминальный илеит — воспаление подвздошной кишки, или энтероколиты токсической (при употреблении некачественной пищи) или инфекционной этиологии. Эти патологии могут протекать с наличием болей в нижних отделах живота справа, тошноты и рвоты, что является характерными признаками острого аппендицита», — добавил хирург.

Есть еще одно грозное заболевание, которое может быть похожим на острый аппендицит — прободная язва двенадцатиперстной кишки. Это прорыв язвы в брюшную полость и излиянием в нее содержимого двенадцатиперстной кишки. Вначале проявляется очень интенсивными болями в верхних отделах живота, больше справа. Затем кишечное содержимое может затечь вниз по правому боковому каналу в правую подвздошную ямку, где находится червеобразный отросток (аппендикс) и вызвать болевые ощущения в данной области.

«При этом язвенное отверстие в двенадцатиперстной кишке может временно прикрыться окружающими органами, и боли в данной области могут практически затихнуть. При поверхностной оценке такая клиническая картина вполне может походить на острый аппендицит. Наличие прободной язвы двенадцатиперстной кишки требует экстренной операции», — предупредил врач.

Также схожие симптомы с острым аппендицитом имеют воспаления дивертикулов (это выпячивания кишечной стенки) тонкой или толстой кишки.

«Как видно многие серьезные и угрожающие жизни заболевания могут протекать под видом острого аппендицита. Поэтому при возникновении болей в животе требуется в экстренном порядке осмотр хирурга. Самое опасное при неясных болях в животе — это заниматься самолечением или самодиагностикой», — резюмировал Руднев.

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