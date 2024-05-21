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Глава МАГАТЭ заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме

Глава МАГАТЭ Гросси: мы в ежедневном режиме следим за событиями вокруг ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ежедневном режиме следит за развитием событий вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы постоянно следим за развитием событий — день за днем», — заявил он.

Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.

21 мая Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается тревожной и крайне хрупкой. Он подчеркнул, что в настоящее время вокруг станции продолжается военная активность. Имели место атаки на АЭС с помощью беспилотных летательных аппаратов. Под угрозой находился даже один из реакторов. Поэтому глава МАГАТЭ назвал ситуацию чрезвычайно хрупкой.

19 мая Гросси сказал, что МАГАТЭ раскроет, кто несет ответственность за атаки на ЗАЭС, если сможет независимо подтвердить соответствующую информацию.

18 мая глава МАГАТЭ заявил, что планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС.

Ранее Гросси встретился с Путиным.

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