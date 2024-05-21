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В ООН высказались о легитимности Зеленского

В ООН заявили, что продолжат считать Зеленского легитимным президентом Украины

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться для Организации объединенных наций (ООН) главой государства. Об этом заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Зеленский остается для нас главой Украины и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — заявил Дюжаррик.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

17 мая президент России Владимир Путин до этого заявил, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью.

В Кремле при этом отмечали, что военная спецоперация на Украине будет продолжаться вне зависимости от вопроса легитимности Зеленского.

Ранее Зеленского обвинили в узурпации власти.

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