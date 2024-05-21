Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Блинкен приезжал на Украину из-за истечения срока полномочий Зеленского

Эксперт Макадамс: Блинкен ездил в Киев из-за окончания полномочий Зеленского

close
100%
Brendan Smialowski/Reuters

Глава Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе совершил визит на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского. Об этом сообщает YouTube-канал RonPaulLibertyReport.

По мнению Макадамса, главной целью поездки Блинкена в Киев было обсуждение с украинскими властями того затруднительного положения, в который Зеленский попадет после истечения срока его законных полномочий.

Эксперт отметил, что с 21 мая 2024 года Вашингтону с точки зрения права не с кем будет вести диалог на Украине. Он подчеркнул, что окончание президентских полномочий Зеленского стало серьезной проблемой для Белого дома.

До этого председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая не может занимать свой пост, и его следует привлечь ответственности за узурпацию власти.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее Медведев назвал Зеленского трусом, который боится выборов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами