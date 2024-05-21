Глава Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе совершил визит на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского. Об этом сообщает YouTube-канал RonPaulLibertyReport.

По мнению Макадамса, главной целью поездки Блинкена в Киев было обсуждение с украинскими властями того затруднительного положения, в который Зеленский попадет после истечения срока его законных полномочий.

Эксперт отметил, что с 21 мая 2024 года Вашингтону с точки зрения права не с кем будет вести диалог на Украине. Он подчеркнул, что окончание президентских полномочий Зеленского стало серьезной проблемой для Белого дома.

До этого председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая не может занимать свой пост, и его следует привлечь ответственности за узурпацию власти.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее Медведев назвал Зеленского трусом, который боится выборов.