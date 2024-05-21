На Украине пожаловались на резкое падение уровня донатов для ВСУ

В последнее время наблюдается резкое снижение объема пожертвований для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила актриса и волонтер Алла Мартынюк в интервью каналу «Ми-Украiна», отрывок которого опубликован в Telegram-канале издания «Страна».

«Это большая проблема. Есть проблемы и с бизнесами, которые помогали. Люди испуганы, устали, у многих уже нет денег, донатят одни и те же — я наблюдаю, это более средний сегмент», — пояснила Мартынюк.

По ее словам, многие украинские предприниматели переехали за границу, переместив свой бизнес туда из-за проблем с мобилизацией в стране.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Украина попросила у Запада средства для оплаты собственного оружия.