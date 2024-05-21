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Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ вышлют из России

Суд Москвы одобрил депортацию собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ Гулько

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МГУ им. М. В. Ломоносова

Российские власти вышлют из страны отчисленного из МГУ за попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинского студента Сергея Гулько. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Троицкого суда Москвы, сообщает РИА Новости.

Суд принял решение об удовлетворении ходатайства о помещении Гулько в центр временного содержания для иностранцев, которые подлежат депортации.

В соответствии с российским законодательством Гулько имеет право оспорить это решение суда.

До этого сообщалось, что студент из Одессы Сергей Гулько, арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для Вооруженных сил Украины и за публикацию информации националистического характера, отчислен из МГУ.

28 апреля стало известно, что студента МГУ Гулько арестовали по подозрению в сборе денег для украинской армии.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге жительницу Лос-Анджелеса, имеющую гражданства России и США, по делу о государственной измене.

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