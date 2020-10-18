В Москве с начала пандемии скончались более 6 тысяч пациентов с COVID-19

В Москве скончался еще 51 пациент с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в Telegram оперштаба столицы.

Общее число летальных исходов достигло отметки в 6 009 человек.

Скончавшимся был поставлен диагноз пневмония, ранее они получили положительные результаты анализов на COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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