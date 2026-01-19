Размер шрифта
Номерной фонд Золотого кольца России удвоится после расширения маршрута

NF Group: номерной фонд Золотого кольца России после расширения удвоится
После расширения Золотого кольца России номерной фонд туристического маршрута вырастет вдвое — до 20,8 тысячи номеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

Наибольший объем номерного фонда с учетом новых направлений приходится на Нижний Новгород, Ярославль и Владимир.

При этом в 10 из 49 новых точек фонд отсутствует, а в 33 населенных пунктах нет отелей уровня 4–5 звезд, что указывает на потенциал для развития инфраструктуры. К качественному номерному фонду (отели 3–5 звезд) относится 27% предложения.

В NF Group прогнозируют, что к 2030 году за счет льготного кредитования появится еще около 5,2 тысячи номеров, а общий фонд маршрута достигнет 25,9 тысячи.

10 января стало известно, что маршрут «Золотое кольцо» расширят на 49 городов и сел.

Обновленный маршрут, помимо традиционных городов, включит Александров, Гороховец и Юрьев-Польский во Владимирской области, Мышкин, Рыбинск и Тутаев в Ярославской области, Гаврилов Посад, Кинешму и Шую в Ивановской области, Галич, Нерехту и Судиславль в Костромской области. В список также войдут села Абрамцево и Гжель в Подмосковье, города Калязин и Кашин в Тверской области, а также Нижний Новгород, Выкса и Городец в Нижегородской области.

Ранее россиянам предложили зимние путешествия по местам съемок фильмов и сказок. 

