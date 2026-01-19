Размер шрифта
На следующей неделе в Москве и области ожидается заметное потепление

Вильфанд: потепление ждет москвичей и жителей Подмосковья на грядущей неделе
Валерий Мельников/РИА Новости

В Москве и Московской области на следующей неделе ожидается ощутимое потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, во вторник и среду температура будет около и выше климатической нормы. Ночные значения составят 5–7 градусов мороза, дневные — от 2 до 4 градусов ниже нуля, а в области — до минус 6.

В начале недели минимальная температура по региону будет от -11 до -16°C, дневная — около -7°C. С понедельника начнет снижаться атмосферное давление, хотя оно останется выше нормы. Также прогнозируется небольшой снег.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве антициклон уходит на юго-запад, пик морозов в столице пройден.

По словам синоптика Александра Ильина, основные холода придут в регион с 23 по 27 января. В этот период ночные температуры могут достигать -30°C, днем ожидается -15…-20°C. Осадков практически не предвидится.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет весна.

