Росархив опубликует переписку Сталина и Мао Цзэдуна

Переписка Сталина и Мао Цзэдуна будет впервые опубликована в 2026 году

Сборник переписки советского лидера Иосифа Сталина и председателя ЦК Компартии Китая Мао Цзэдуна впервые опубликуют в 2026 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Росархива Андрей Артизов.

«Это переписка Сталина и Мао Цзэдуна. В этом году планируем издать сборник этих документов, и впервые там многие вещи будут опубликованы», — сказал Артизов.

По его словам, проект реализуется совместно с китайскими архивистами на высоком уровне. Глава Росархива также отметил, что сотрудничество активно развивается с дружественными странами, включая Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Индию, Саудовскую Аравию и Алжир, а из стран ЕС контакты поддерживает Венгрия.

До этого Росархив обнародовал данные о срыве переговоров перед Второй мировой войной. По словам Артизова, трофейные французские архивы помогли установить, что Польша мешала переговорам СССР с Великобританией и Францией, которые могли предотвратить начало Второй мировой войны.

Ранее в Росархиве рассказали о самом древнем документе, хранящемся у них.