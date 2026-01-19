Циклоны на Камчатке в январе стали самыми мощными за последние 60 лет

В Петропавловске-Камчатском в январе выпало почти 150% месячной нормы осадков

Прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатгидромет.

С 1 по 16 января в Петропавловске-Камчатском выпало 163,6 мм осадков, что привело к формированию снежного покрова высотой 177 см. В районе поселка Начики высота сугробов превысила 2 метра.

Синоптики отметили, что циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

До этого в Петропавловске-Камчатском при тушении частного дома сотрудникам МЧС пришлось прокладывать рукава вручную. Пожарный автомобиль не смог подъехать к месту возгорания частного дома в районе Копай.

На Камчатке уже несколько дней продолжается мощный снегопад. Из-за циклонов в Петропавловске-Камчатском намело многометровые сугробы. Жители запустили челлендж по прыжкам в снег прямо из квартир. В частности, люди прыгают в сугробы с высоты пятого этажа и снимают это на видео.

