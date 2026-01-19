Адвокат Трампа: Вашингтон обсуждает возможность предоставления убежища британским евреям

Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность предоставления убежища проживающим в Великобритании евреям из-за роста проявлений антисемитизма в стране. Об этом, ссылаясь на Роберта Гарсона, личного адвоката президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Telegraph.

По его словам, администрация Трампа обсуждает этот вопрос с Госдепартаментом. Родившийся в Манчестере Гарсон подчеркнул, что Великобритания больше не является безопасным местом для евреев, и у них нет будущего в стране. Он возложил ответственность за распространение антисемитизма на главу британского правительства Кира Стармера.

27 августа сообщалось, что в городе Борнмут на юге Великобритании произошла серия нападений на еврейскую общину, один подросток пострадал от пневматического оружия.

До этого ученые из Тель-Авивского университета (TAU) представили тревожные данные: глобальный всплеск антисемитизма после 7 октября 2023 года стал одним из самых масштабных за последние десятилетия. Пик пришелся на последние месяцы 2023 года, когда только в Германии еженедельно фиксировали до 29 нападений на евреев, а во Франции за октябрь было зарегистрировано 563 инцидента — больше, чем за весь 2022 год.

Ранее в США предупредили о риске нападений на сторонников Израиля.