Фетисов отреагировал на отказ Овечкина обмотать клюшку радужной лентой

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обмотать клюшку радужной лентой на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает РИА Новости.

«Это Сашина позиция. Он имеет право на такое мнение», — сказал Фетисов.

На разминке российский хоккеист появился с клюшкой, которая была обмотана лентой обычного белого цвета.

В ночь на 18 января «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерз» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этой встрече помочь команде не сумел, очков не набрал и завершил игру с показателем полезности «-3».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее российский хоккеист НХЛ установил рекорд XXI века в «Каролине».