Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Не спешите хоронить»: чеченский чемпион UFC отреагировал на слухи о своей гибели в ДТП

Чеченский чемпион UFC Чимаев опроверг сообщения о своей гибели в ДТП
https://www. facebook.com/kchimaev

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опроверг сообщения о своей гибели в дорожно-транспортном происшествии. Видео с опровержением этих слухов он опубликовал в своих соцсетях, пишет Telegram-канал «Чечня Сегодня».

«Живы-здоровы, как бы не хотелось некоторым другого. Вот еду в Абу-Даби, погода отличная. Не спешите хоронить», — сказал он в видео.

На днях в социальных сетях начали активно распространяться неподтвержденные данные об аварии, в которой якобы участвовал Хамзат Чимаев и сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

В прошлом году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Чеченский боец доминировал над соперником в борьбе на земле на протяжении почти 22 минут, установив новый рекорд UFC по числу успешно нанесенных ударов за один поединок – 529. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ранее Павел Дуров согласился стать частью угловой команды Чимаева в одном из его будущих поединков.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27651703_rnd_3",
    "video_id": "record::5cd8f380-5378-40a2-a5c7-cdd87e9029d3"
}
 
Теперь вы знаете
Психосоматика без мифов. Как на самом деле связаны стресс и болезни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+