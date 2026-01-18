«Не спешите хоронить»: чеченский чемпион UFC отреагировал на слухи о своей гибели в ДТП

Чеченский чемпион UFC Чимаев опроверг сообщения о своей гибели в ДТП

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опроверг сообщения о своей гибели в дорожно-транспортном происшествии. Видео с опровержением этих слухов он опубликовал в своих соцсетях, пишет Telegram-канал «Чечня Сегодня».

«Живы-здоровы, как бы не хотелось некоторым другого. Вот еду в Абу-Даби, погода отличная. Не спешите хоронить», — сказал он в видео.

На днях в социальных сетях начали активно распространяться неподтвержденные данные об аварии, в которой якобы участвовал Хамзат Чимаев и сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам.

В прошлом году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Чеченский боец доминировал над соперником в борьбе на земле на протяжении почти 22 минут, установив новый рекорд UFC по числу успешно нанесенных ударов за один поединок – 529. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ранее Павел Дуров согласился стать частью угловой команды Чимаева в одном из его будущих поединков.