Политика

Зеленский рассказал о переговорах с США во Флориде

Умеров: Украина продолжит переговоры с США по урегулированию в Давосе
Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram-канале рассказал, что делегация республики доложила о переговорах с США во Флориде по поводу урегулирования конфликта.

Политик заявил, что участники провели несколько раундов обсуждений и работают над документами, необходимыми для завершения военных действий. Глава государства отметил, что Киев информирует Вашингтон о постоянных ударах по энергосистеме.

Секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) Рустем Умеров, участвующий в переговорах, опубликовал в Telegram пост об их итогах. Он отметил, что обсуждения продолжались два дня.

«Предметно обсудили экономическое развитие и план процветания, а также гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации», — сообщил чиновник.

Он добавил, что команды стран договорились продолжить консультации в Давосе.

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, Умеров и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия прибыли на переговоры в США накануне. Во Флориде они встретились со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа, бизнесменом Джаредом Кушнером и министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Ранее глава евродипломатии призвала Трампа не отвлекаться от Украины на Гренландию.

