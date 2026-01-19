Размер шрифта
Общество

В российском регионе произошел сход снежной массы на трассу

В Красноярском крае из-за схода снежной массы ограничено движение на трассе
В Ермаковском округе Красноярского края произошел сход снежной массы на участок трассы Р-257, в результате чего движение транспортных средств ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«19.01.2026 в 06:40 (02:40 мск. — «Газета.Ru») в Ермаковском муниципальном округе произошел сход снежной массы на 603-604-м км автодороги Р-257 (Буйбийский перевал). Движение на данном участке ограничено», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Там добавили, что в ликвидации последствий схода принимают участие 13 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и одна единица техники.

13 января лавина сошла в центре Петропавловска-Камчатского возле стадиона «Спартак», перекрыв дорогу и повредив деревья. Пострадавших в результате происшествия нет.

Это произошло на фоне мощного циклона, который обрушился на Камчатку, вызвав обильные снегопады и шквалистый ветер. Местные власти призвали жителей без необходимости не пользоваться личным транспортом.

Ранее в Бурятии сошла лавина.

