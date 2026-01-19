Размер шрифта
Общество

Украина переходит на график отключений электричества до 16 часов в сутки

YASNO: отключения света на Украине будут продолжаться более 16 часов
Reuters

Украина переходит к экстренному графику отключений электроэнергии, при котором свет может отсутствовать более 16 часов в сутки. Об этом сообщил генеральный директор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, в Киеве сейчас действует режим, при котором свет подается около трех часов, а затем отключается на 10 часов.

«Ситуация в энергосистеме изменилась. Отключения могут продолжаться более 16 часов. Это текущая реальность», — заявил Коваленко.

Ранее действовавшие графики с максимальными интервалами в 7 часов без света стали неактуальными.

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

Ранее в Британии рассказали о конфликте на Украине после заявления Зеленского о режиме ЧС.

