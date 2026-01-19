Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили о последствиях невыхода на работу из-за непогоды

Голубева: зарплату могут сократить в случае невыхода на работу из-за непогоды
Motrow/imageBROKER.com/Global Look Press

Зарплата сотрудника может быть сокращена до двух третей от его оклада, если он не вышел на работу из-за непогоды. Об этом в беседе с ТАСС заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

По ее словам, если работник был переведен на удаленку, оплата труда осуществляется в обычном порядке — в соответствии с Трудовым кодексом (ТК) России и локальными нормативными актами.

«Если работа фактически не выполнялась, и замена не была организована, возможны два варианта: сохранение заработной платы по решению работодателя; оформление простоя по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника, с оплатой не менее двух третей оклада или тарифной ставки пропорционально времени простоя», — сказала эксперт.

Она пояснила, что в ТК отсутствует закрытый перечень уважительных причин отсутствия на работе, в том числе связанных с погодными условиями. Поэтому в каждой конкретной ситуации работодатель дает индивидуальную оценку обстоятельствам. Он учитывает характер работы, возможности дистанционного формата и фактические условия, в которых оказался сотрудник.

Как подчеркнула Голубева, работодателю не рекомендуется лишать сотрудника зарплаты из-за неявки, которая была вызвана объективными погодными условиями и отсутствием технической возможности добраться до работы. Она отметила, что использование такой практики имеет высокие судебные риски для работодателя — от взыскания заработной платы и процентов за задержку до компенсации морального вреда.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина объяснила, как уволиться с работы за один день.

Ранее юрист рассказала, что грозит работнику за постоянные опоздания.

