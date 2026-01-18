Размер шрифта
На Украине запретили проносить в школы арбалеты и энергетики

Власти Украины запретили проносить в школы оружие, энергетики и вейпы
Власти Украины утвердили перечень предметов, которые запрещено проносить в школы. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте правительства страны.

Согласно документу, на территории и в помещениях учреждений общего среднего образования запрещено находиться с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, а также с его имитациями (макеты, муляжи, игрушки). В список вошли ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки, боеприпасы, взрывные и пиротехнические изделия, устройства для отстрела резиновых шаров, дубинки, а также ряд инструментов (молотки, пилы, отвертки, дрели) и воспламеняющиеся вещества.

Кроме того, под запрет попали наркотические и психотропные вещества, алкоголь, табачные изделия, электронные сигареты (вейпы) и энергетические напитки.

При этом ограничения не распространяются на предметы, используемые в учебном процессе, хозяйственной деятельности школ, школьных музеях и спортивных мероприятиях.

12 ноября ученик устроил резню в одной из школ Киева. Школьник надел в туалете маску, футболку «Гитлер капут» и военную каску, забежал в класс и напал на учительницу и сверстника. Пострадавший ученик получил множественные резаные раны спины и предплечья, учительница — колото-резаные раны рук и живота. После нападения юноша закрылся в туалете и порезал себе руку и живот.

Позже правоохранители обнаружили в телефоне задержанного 14-летнего парня «переписку с предположительно враждебными спецслужбами».

Ранее в Киеве продлили зимние каникулы в школах из-за блэкаута.

