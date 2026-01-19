Россиянам объяснили, как получить повышенный маткапитал при рождении ребенка до 1 февраля

ТАСС: повышенный маткапитал можно получить при обращении после 1 февраля

Семьи, которые обратятся за материнским капиталом после 1 февраля 2026 года, получат проиндексированную сумму, даже если ребенок родился раньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Президентской академии Аллу Макаренцеву.

«Размер материнского капитала определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом. Это означает, что если ребенок родится, например, 31 января, а заявление будет подано после 1 февраля, семья получит уже проиндексированную сумму», — пояснила Макаренцева.

Она отметила, что такой порядок позволяет учитывать актуальные социально-экономические условия и обеспечивает равные правила для всех получателей поддержки.

Точный размер индексации будет утвержден позже. В 2025 году выплата на первого ребенка составляла 690 тыс. рублей, на второго — дополнительно почти 222 тыс. рублей.

29 декабря зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что материнский капитал в России должен увеличиваться в зависимости от числа детей в семье.

Ранее во Владимире женщине отказали в маткапитале из-за отсутствия регистрации.