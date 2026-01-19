Холод повышает риск инсульта и инфаркта, предупредили россиян

В холодное время года отмечается рост числа сердечно-сосудистых катастроф. Почему так происходит, в комментарии для «Газета.Ru» объяснил врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

По словам специалиста, в холодный сезон действительно фиксируется увеличение числа инфарктов и инсультов. Это не случайность и не «сезонная статистика», а закономерная реакция организма на низкие температуры и связанные с ними физиологические изменения.

Как пояснил врач, на холоде сосуды рефлекторно сужаются. Это защитный механизм, который помогает сохранить тепло, однако одновременно он приводит к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце. Крови становится сложнее проходить по суженным сосудам, возрастает риск их спазма и повреждения атеросклеротических бляшек. В случае разрыва такой бляшки формируется тромб, который может перекрыть кровоток в сердце или головном мозге, спровоцировав инфаркт или инсульт.

Дополнительную роль, отметил Каландия, играет сгущение крови. Зимой человек теряет больше жидкости из-за сухого воздуха в помещениях, но при этом часто пьет меньше воды. В результате повышается вязкость крови и склонность к тромбообразованию. Особенно опасно это для людей с уже имеющимися факторами риска — гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом и нарушениями сердечного ритма.

Еще одним важным фактором врач назвал резкие перепады температур. Выход из теплого помещения на мороз, физическая нагрузка на холоде, быстрая ходьба или чистка снега могут стать пусковым механизмом. Сердцу приходится работать в усиленном режиме, а сосуды не всегда успевают адаптироваться. Именно поэтому инфаркты и инсульты нередко происходят в утренние часы или во время активных действий на улице.

По словам терапевта, свою роль играют и поведенческие факторы. В холодное время года люди чаще курят на морозе, употребляют алкоголь «для согрева», меньше двигаются и набирают вес. Алкоголь создает иллюзию тепла, но на самом деле усиливает потерю тепла и нарушает сосудистую регуляцию, повышая риск сосудистых катастроф.

Особенно уязвимыми в холодный период остаются пожилые люди и пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для них даже умеренное переохлаждение или скачок давления может стать критическим.

«Чтобы снизить риски, важно контролировать артериальное давление, регулярно принимать назначенные препараты, одеваться по погоде, избегать резкого переохлаждения и чрезмерных нагрузок на холоде, а также не использовать алкоголь как способ согреться. Холод сам по себе не вызывает инфаркт или инсульт, но он часто становится тем фактором, который запускает уже существующие проблемы в организме», — резюмировал Каландия.

