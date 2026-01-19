В Испании удвоилось число погибших при сходе с рельсов двух поездов

В Испании число жертв схода двух поездов с рельсов выросло до 21

В Испании число жертв схода с рельсов двух скоростных поездов увеличилось до 21, передает RTVE.

Телеканал уточняет, что еще около 100 человек пострадали. У 25 из них серьезные травмы.

На этом фоне министр транспорта и устойчивой мобильности Испании Оскар Пуэнте написал в соцсетях, что пока нельзя назвать окончательное число жертв. Из-за случившегося премьер-министр Испании Педро Санчес отменил все свои планы на 19 января.

Источники в министерстве транспорта рассказали, что среди погибших машинист поезда компании Renfe.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили. Изначально было известно о 10 погибших и 25 пострадавших.

Ранее поезд с сотнями пассажиров переехал стадо слонов, переходивших ж/д пути.