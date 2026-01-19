В России назвали самые востребованные профессии

Самыми востребованными в России в 2026 году будут сварщики и электрики

В 2026 году наиболее востребованными в России будут сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи. Об этом, ссылаясь на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», сообщает РИА Новости.

В соответствии с ними, 65% опрошенных работодателей считают, что самыми дефицитными в 2026 году будут рабочие специальности, такие как сварщики или электрики. На втором месте находятся инженеры и технические специалисты (45%), третье место занимают врачи (35%).

Также высок спрос на IT-специалистов (30%), учителей (28%) и работников сферы продаж (27%). За доставщиков, продавцов, официантов и кассиров высказалось 22% респондентов.

Низкий спрос оказался на юристов, бухгалтеров и кадровиков (6%), маркетологов, PR-специалистов, рекламистов (5%), логистов (4%).

30 декабря Роструд сообщил, что наиболее популярными в России остаются рабочие специальности.

