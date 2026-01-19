Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

США перебрасывают авианосец на фоне напряженности с Ираном

Авианосец ВМС США Abraham Lincoln вошел в Малаккский пролив на пути к Ирану
US Navy/Wikimedia

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в Малаккский пролив, направляясь на Ближний Восток. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

По данным издания, группа, включающая эсминцы USS Spruance и USS Michael Murphy, достигнет зоны ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в течение 5–7 дней.

Одновременно за последние 24 часа в Иорданию прибыли 12 американских истребителей F-15. Ожидается переброска дополнительных авиагрупп. На военной базе США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане приземлились военно-транспортные самолеты.

Как отмечает издание, США наращивают военное присутствие в регионе на фоне возможного приказа президента Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану.

«Сейчас рассматриваются все варианты», — заявили американские официальные лица, добавив, что цель — создать значительную силу для предоставления президенту широкого спектра решений.

До этого издание Asia Times писало, что паралич в действиях Соединенных Штатов на фоне протестов в Иране обусловлен нехваткой ВМС. Как следует из текста, в случае сразу нескольких кризисов США понадобится «широкий спектр вариантов реагирования в течение нескольких дней, особенно на море». В условиях упадка американского судостроения «возобновление внимания к возрождению морской отрасли стало критически важным для проецирования силы и сдерживания США», констатируют авторы.

Ранее США пригрозили Ирану мощной атакой в случае атак на американские базы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652603_rnd_2",
    "video_id": "record::95fffa6d-0fde-4c0c-99d7-1fb15243167a"
}
 
Теперь вы знаете
Самолет опоздал на 30 мин — вернут деньги. Как изменят правила перелетов в России с 1 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+