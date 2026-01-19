США перебрасывают авианосец на фоне напряженности с Ираном

Авианосец ВМС США Abraham Lincoln вошел в Малаккский пролив на пути к Ирану

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в Малаккский пролив, направляясь на Ближний Восток. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

По данным издания, группа, включающая эсминцы USS Spruance и USS Michael Murphy, достигнет зоны ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в течение 5–7 дней.

Одновременно за последние 24 часа в Иорданию прибыли 12 американских истребителей F-15. Ожидается переброска дополнительных авиагрупп. На военной базе США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане приземлились военно-транспортные самолеты.

Как отмечает издание, США наращивают военное присутствие в регионе на фоне возможного приказа президента Дональда Трампа о нанесении ударов по Ирану.

«Сейчас рассматриваются все варианты», — заявили американские официальные лица, добавив, что цель — создать значительную силу для предоставления президенту широкого спектра решений.

До этого издание Asia Times писало, что паралич в действиях Соединенных Штатов на фоне протестов в Иране обусловлен нехваткой ВМС. Как следует из текста, в случае сразу нескольких кризисов США понадобится «широкий спектр вариантов реагирования в течение нескольких дней, особенно на море». В условиях упадка американского судостроения «возобновление внимания к возрождению морской отрасли стало критически важным для проецирования силы и сдерживания США», констатируют авторы.

Ранее США пригрозили Ирану мощной атакой в случае атак на американские базы.