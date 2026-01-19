Ветеринар запретил будить кошек, когда они дергаются во сне

Ветеринар Руденко: кошек нельзя будить, когда они дергаются во сне

Кошку нельзя будить, когда во сне у нее происходят подергивания лап, усов или хвоста. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

По словам ветеринара, подергивания во сне означают, что кошка находится в фазе быстрого сна (REM-фаза), в которой активно перерабатывает впечатления, «проигрывает» охотничьи сценарии или просто испытывает яркие сновидения. В этот момент ее мозг работает почти так же интенсивно, как при бодрствовании, а тело временно парализовано (кроме мелких движений), чтобы предотвратить реальные действия во сне.

«Резкое пробуждение в такой момент может вызвать у кошки дезориентацию, стресс и даже агрессию, так как она не сразу осознает, где находится. Кроме того, прерывание REM-фазы нарушает естественный цикл сна, что со временем может привести к повышенной тревожности, ухудшению когнитивных функций и даже снижению иммунитета», — объяснил он.

Особенно опасно будить пожилых кошек или животных с неврологическими нарушениями — у них внезапный выход из глубокого сна может спровоцировать временную потерю координации или панику. Если вам нужно разбудить питомца, делайте это мягко — например, позовите его спокойным голосом или аккуратно погладьте, давая время постепенно вернуться в состояние бодрствования.

«Таким образом, несмотря на забавность движений спящей кошки, лучше позволить ей спокойно завершить цикл сна — это важно для ее физического и эмоционального здоровья», — резюмировал эксперт.

