Умер режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

На 77-м году жизни скончался американский режиссер и художник-аниматор Роджер Аллерс, один из создателей мультфильма «Король Лев». Об этом сообщил его коллега Дэйв Боссерт, пишет Variety.

«Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной», — заявил Боссерт.

Он охарактеризовал Аллерса как необычайно одаренного художника и режиссера, назвав его «столпом возрождения студии Disney».

Причина смерти не сообщается.

Роджер Аллерс был ключевой фигурой в анимационном подразделении Disney в 1990-е годы. Помимо работы над «Королем Львом» (1994), он внес вклад в создание таких хитов, как «Алладин» (1992) и «Похождения императора» (2000). Мультфильм «Король Лев» получил два «Оскара» и стал одним из самых кассовых анимационных проектов в истории.

16 января ушел из жизни кинооператор Анатолий Заболоцкий, снявший фильмы «Калина красная», «Альпийская баллада» и «Печки-лавочки».

Ранее умер автор мелодии к мультфильму «Губка Боб Квадратные Штаны».