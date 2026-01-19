Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

Умер режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс умер на 77-м году жизни
Shutterstock

На 77-м году жизни скончался американский режиссер и художник-аниматор Роджер Аллерс, один из создателей мультфильма «Король Лев». Об этом сообщил его коллега Дэйв Боссерт, пишет Variety.

«Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной», — заявил Боссерт.

Он охарактеризовал Аллерса как необычайно одаренного художника и режиссера, назвав его «столпом возрождения студии Disney».

Причина смерти не сообщается.

Роджер Аллерс был ключевой фигурой в анимационном подразделении Disney в 1990-е годы. Помимо работы над «Королем Львом» (1994), он внес вклад в создание таких хитов, как «Алладин» (1992) и «Похождения императора» (2000). Мультфильм «Король Лев» получил два «Оскара» и стал одним из самых кассовых анимационных проектов в истории.

16 января ушел из жизни кинооператор Анатолий Заболоцкий, снявший фильмы «Калина красная», «Альпийская баллада» и «Печки-лавочки».

Ранее умер автор мелодии к мультфильму «Губка Боб Квадратные Штаны». 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652693_rnd_6",
    "video_id": "record::efaf279c-b8c4-4f18-8477-4e3c98031a43"
}
 
Теперь вы знаете
Самолет опоздал на 30 мин — вернут деньги. Как изменят правила перелетов в России с 1 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+