В ФРГ пожаловались на разрыв связей с Россией

Разрыв связей с Россией в энергетической сфере заставляет Евросоюз исполнять любую волю США по отношению к Гренландии, так как европейские страны опасаются лишиться поставок энергоносителей. Об этом в интервью телеканалу Welt заявил бывший министр финансов земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб.

«Несколько лет назад мы полностью разорвали связь с Россией, утверждая, что не хотим быть зависимы от энергетики, а теперь мы, наоборот, зависимы от США. Теоретически (президент Соединенных Штатов Дональд. — «Газета.Ru») Трамп мог бы прекратить поставки, а так как наши хранилища пусты, то это огромная проблема», — сказал экс-министр.

По его словам, политика Европы привела ее к ситуации, когда отношения с РФ оказались разорваны и ЕС остался без союзников, которых теперь необходимо заново искать.

Также Бродкорб отметил, что Евросоюзу «нельзя одновременно вступать в конфликт» с КНР, Россией и США.

«Европе и Германии нужны партнеры по сотрудничеству в мире по вопросам безопасности, по экономическим вопросам, когда речь идет о таких вопросах, как ресурсы или энергетика», — добавил он.

15 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой. Он подчеркнул, что Германия с уверенностью сможет смотреть в будущее после 2026 года только при условии, если в Европу вернутся мир и свобода, а также удастся найти баланс в отношениях с Россией.

Ранее в Евросоюзе допустили переговоры с Россией.