Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

В Красноармейске заметили британских и французских наемников

РИА Новости: британских и французских наемников заметили в Красноармейске
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Красноармейске на территории Донецкой народной республики (ДНР) находились британские и французские наемники. Об этом РИА Новости рассказал беженец из города Владимир Головня.

«Были француз и англичанин. Этот англичанин по-русски разговаривал, но немного с акцентом. Он это сам сказал. Он сказал, что и сам англичанин, и сказал про то, что тут французы», — сообщил Головня.

По его словам, встреченные иностранцы носили военную форму, что убедило его в их принадлежности к военным.

18 января сообщалось, что украинская армия усиливает позиции в Харьковской области наемниками, предположительно, из Колумбии.

В этот же день оператор БПЛА «Южной» группировки войск с позывным «Ворон» рассказал, что российские военные обнаружили документы, принадлежащие грузинским наемникам, на одном из опорных пунктов ВСУ на Константиновском направлении.

Ранее пленные колумбийские наемники рассказали о службе в рядах ВСУ. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652939_rnd_3",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Самолет опоздал на 30 мин — вернут деньги. Как изменят правила перелетов в России с 1 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+