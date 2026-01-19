В Красноармейске на территории Донецкой народной республики (ДНР) находились британские и французские наемники. Об этом РИА Новости рассказал беженец из города Владимир Головня.

«Были француз и англичанин. Этот англичанин по-русски разговаривал, но немного с акцентом. Он это сам сказал. Он сказал, что и сам англичанин, и сказал про то, что тут французы», — сообщил Головня.

По его словам, встреченные иностранцы носили военную форму, что убедило его в их принадлежности к военным.

18 января сообщалось, что украинская армия усиливает позиции в Харьковской области наемниками, предположительно, из Колумбии.

В этот же день оператор БПЛА «Южной» группировки войск с позывным «Ворон» рассказал, что российские военные обнаружили документы, принадлежащие грузинским наемникам, на одном из опорных пунктов ВСУ на Константиновском направлении.

Ранее пленные колумбийские наемники рассказали о службе в рядах ВСУ.