Генсек НАТО обсудил с Трампом Гренландию и Арктику

Генсек НАТО Рютте обсудил с Трампом безопасность в Гренландии и Арктике
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил в соцсети X, что провел разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Глава альянса уточнил, что речь шла о безопасности в Гренландии и Арктике.

«Мы продолжим работать над этим (безопасностью указанных регионов. — «Газета.Ru»), и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе позже на неделе», — написал Рютте.

На этом фоне главу американского минфина Скотта Бессента спросили, что важнее для нацбезопасности Соединенных Штатов — Гренландия или НАТО. Он назвал это «явно неправильным выбором» и заверил, что США останутся частью альянса. При этом по поводу опасений европейских лидеров в связи с действиями США в отношении острова глава минфина сказал, что они поменяют свое мнение.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 19 по 23 января. На него намерены приехать более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

Ранее сообщалось, что США пытались тайно получить сведения о военных объектах в Гренландии.

