Сальдо рассказал о ситуации на Карантинном острове в Херсоне

Жители Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), посещают Карантинный остров, несмотря на блокпост украинских военных. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сегодня на остров можно попасть по автомобильному и железнодорожному мостам. Первый мост поврежден, и ездить по нему тяжело, однако возможно. Транспорт иногда проезжает туда. На этом мосту находится блокпост бойцов ВСУ, которые не пускают туда гражданских, сказал глава региона.

«Но гражданские люди все равно сняли, разрушили заграждение на оставшемся железнодорожном мосту и сообщаются с островом», — продолжил он.

Чиновник отметил, что сейчас там осталось не более 200 мирных жителей.

Также он заявил, что на острове находится большое количество военнослужащих ВСУ, которые дислоцируются в школах. Они занимают школы и располагают там свои наблюдательные пункты, расчеты беспилотников, минометные группы.

«И с территории острова они ведут обстрел всех других районов города, при этом преподнося своему населению так, что это делают не они», — добавил губернатор.

До этого Сальдо рассказал, что операторы дронов ВСУ укрываются в квартирах мирных жителей в микрорайоне Корабел в Херсоне.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие минируют прибрежные зоны Херсона.