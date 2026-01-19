Размер шрифта
Над Саратовом произошли взрывы

SHOT: над Саратовом произошли взрывы, силы ПВО отражают атаку беспилотников
Над Саратовом произошли взрывы — системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Первые взрывы были слышны около 3:10 по местному времени. По предварительным данным, уничтожено несколько дронов. О хлопках также сообщают жители Энгельса.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки беспилотников. В аэропортах Саратова и Пензы введены временные ограничения — рейсы не принимаются и не отправляются.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

До этого стало известно, что силы ПВО за неделю сбили 1343 дрона ВСУ над Россией. Наибольшее количество беспилотников были перехвачены и уничтожены 14 и 15 января — 260 и 265 дронов соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть РФ. За период с 5 по 11 января системы ПВО всего перехватили не менее 1193 украинских БПЛА.

Ранее в Китае заявили о беспрецедентном давлении на Украину в переговорах. 

